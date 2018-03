Liebe Leser,

die Freeport McMoRan Aktie kann sich in dieser Woche weiter erholen. Damit wird die Fortsetzung des sekundären Aufwärtstrends wahrscheinlicher. Der Kreuzunterstützungsbereich zwischen 16,50-17 US-Dollar je Aktie, in dem sowohl der kürzlich überwundene 200-Wochen-Durchschnitt verläuft als auch das Hoch vom vergangenen Jahr, konnte bisher halten. Die nächste Hürde wird durch die primäre Abwärtstrendlinie dargestellt. Diese verläuft in etwa bei 23,50 US-Dollar je Aktie und damit ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...