Die Unsicherheit bleibt, adidas-Aktie schießt in die Höhe

Nach dem Kurssturz im späten Dienstaghandel, dürften Anleger froh gewesen sein, dass sich der DAX am heutigen Mittwoch stabilisieren konnte. Die große Erholungsrallye blieb jedoch aus.

Das war heute los. Für den DAX ging es zeitweise um knapp 1 Prozent in die Höhe. Allerdings konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer seine Gewinne nicht bis zum Handelsschluss verteidigen. Und dies, obwohl sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer präsentiert hatte. Offenbar haben die jüngsten Börsenturbulenzen Spuren hinterlassen, so dass Anleger noch nicht bereit sind, in großem Still Aktien zu kaufen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich heute die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) den Tagessieg mit großem Vorsprung sichern. Die Anteilsscheine des größten Sportartikelherstellers Europas schossen zeitweise um fast 13 Prozent in die Höhe. Für großen Anlegerjubel sorgten die jüngsten Geschäftszahlen, Aktienrückkäufe und eine höhere Ausschüttung. Dass adidas das zuletzt sehr hohe Wachstumstempo in 2018 etwas drosseln dürfte, schien Anlegern nichts auszumachen. Zumal das währungsbereinigte Umsatzplus im laufenden Geschäftsjahr laut Unternehmensprognose immer noch bei guten 10 Prozent liegen soll und der Fokus stärker auf die Verbesserung der Profitabilität gelegt wird.

