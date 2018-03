Der Kurs des Bitcoin Cash gibt am Mittwoch deutlich nach und fällt um gut 5 Prozent. Das Momentum zeigt nach wie vor nach unten - Tendenz bärisch. Viele Altcoins bewegen sich gen Süden und nähern sich ähnlichen Chartunterstützungen. Von den Rekordhochs verlor Bitcoin Cash gut 75 Prozent an Wert. Damals stieg die digitale Währung in der Spitze auf 4.100 ...

