London - Kursverluste an der tonangebenden Wall Street haben den EuroStoxx 50 am Mittwoch leicht belastet. In den USA hatten durchwachsene Konjunkturdaten und ein Kursrutsch bei den Aktien des Flugzeugbauers Boeing auf die Stimmung gedrückt.

Der EuroStoxx büsste anfängliche Gewinne ein und ging 0,19 Prozent tiefer bei 3390,98 Punkten aus dem Handel. Zuvor hatte der europäische Leitindex noch von der Hoffnung profitiert, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit Blick auf die absehbare geldpolitische Wende viel Zeit lassen könnte. EZB-Chef Mario Draghi hatte klargestellt, dass die extrem lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur erst dann etwas zurückgenommen werde, wenn sich die Inflationsentwicklung nachhaltig dem Preisziel der Notenbank annähere. Und selbst nach Beendigung der Käufe werde die geldpolitische Ausrichtung vorsichtig bleiben.

In Paris gab der französische CAC-40 um 0,18 Prozent auf 5233,36 Punkte nach. Der britische FTSE 100 schloss 0,09 Prozent tiefer bei 7132,69 Punkten.

Aus Branchensicht waren europaweit die Papiere von Bergbauunternehmen die Favoriten. Der Sektor gewann 0,93 Prozent. Die Metallpreise hatten nach guten Daten zur Industrieproduktion und zu Investitionen in China angezogen. Gestützt wurde die Branche zusätzlich ...

