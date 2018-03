Der EUR/USD notierte zuletzt auf 1,2370 Dollar, nachdem er am Ende des asiatischen Geschäfts auf einen Widerstand bei 1,2400 Dollar traf. EZB-Ratsmitglied Benoit Coeure sagte in einer mit Spannung erwarteten Rede am Mittwoch, dass die Geldpolitik nur wenig tun könne um das langfristige Wachstum zu fördern. Er betonte außerdem, dass eine gut funktionierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...