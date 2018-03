Mannheimer Morgen fordert eine Entlastung der Stromkunden Überschrift: Steuer statt Umlage Es ist legitim, wenn eine Regierung Produkte oder Dienstleistungen mit Sondersteuern belegt, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. So hat ein Aufschlag auf Alkopops diese alkoholische Versuchung für Jugendliche praktisch aus dem Markt genommen. Auch die Stromsteuer entstand mit einem guten Hintergedanken. Sie sollte einen Anreiz schaffen, Energie einzusparen. Doch diese Lenkungswirkung ist heute nicht mehr gegeben - auch deshalb gehört sie abgeschafft. Die Abgabe macht für den einzelnen Haushalt wenige Euro im Monat aus. Doch trifft sie vor allem die Verbraucher mit geringen Einkommen besonders stark. Es gibt aber noch ein weiteres Argument gegen die Stromsteuer und alle weiteren Eigenheiten bei der Finanzierung der Energiewende: Ein großer Teil der Kosten für die Förderung erneuerbarer Energien wird per Umlage auf die privaten Haushalte abgewälzt. Von dieser EEG-Umlage bleibt ein Teil der Wirtschaft dagegen verschont. Ausgerechnet die, die am meisten Energie verbrauchen, kommen am besten weg. Das lässt sich politisch insofern rechtfertigen, als dass viele Unternehmen ansonsten international nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Doch warum soll diese Art der Subvention ausgerechnet von den Verbrauchern finanziert werden? Gerechter wäre eine Steuerfinanzierung, bei der diejenigen mehr schultern, die auch mehr haben. Wenn die Verbraucher sehen, dass sie die Lasten der Energiewende weitgehend allein tragen müssen, wird die Akzeptanz womöglich noch weiter sinken. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

