Erst am Montagabend hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Paragon hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Paragon: Nur "heiße Luft" - oder kann die Prognose von + 40% zutreffen?" In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "Paragon hatte am 29.01. die vorläufigen Zahlen für 2017 veröffentlicht und die endgültigen Zahlen sollen am 13.03. kommen. Mit einer Umsatzsteigerung von 20% in 2017 und einer Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...