Um Kühl- oder Reinigungsprozesse mit wässrigen Medien zu optimieren, sollte Durchflussmenge und Temperatur des Mediums bekannt sein, am besten sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf. Kalorimetrische Strömungssensoren sind dafür eine praktikable Lösung, weil die kompakten Sensoren auch den Temperaturwert mitliefern. Das vermindert die Anzahl der Messstellen und verringert den Aufwand für Installation, Service und Lagerhaltung.

Das Messverfahren

Das kalorimetrische Messverfahren basiert auf den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Wärmeleitung und des Wärmetransports in Flüssigkeiten und Gasen. Ein Körper höherer Temperatur gibt an seine Umgebung Energie in Form von Wärme ab. Die Höhe der Energieabgabe ist abhängig von der Temperaturdifferenz und dem Massefluss. Das lässt sich messtechnisch nutzen: ein beheizter Sensor wird durch die ihn umströmende Flüssigkeit abgekühlt, dabei ist der Grad der Abkühlung direkt abhängig von der vorbeiströmenden Masse. Neben der Fließgeschwindigkeit lässt sich so mit einem Sensor auch die Medientemperatur erfassen und überwachen. Prinzipiell eignet sich das Verfahren für alle Medien und ist unabhängig von der Viskosität und der elektrischen Leitfähigkeit, kann also beispielsweise auch Reinstwasser messen.

Industrie- und Hygieneanwendungen

Die beiden Sensor-Baureihen von Baumer decken alle gängigen Prozessgrößen ab. Beide Varianten eignen sich für Fließgeschwindigkeiten von 10 bis 400 cm/s und Temperaturen zwischen -25 und +150°C. Sie nehmen also auch dann keinen Schaden, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...