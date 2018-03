Mit der Investition will Evonik seine Gesamtkapazität für PA 12 um 50 % steigern. Der Kunststoff wird Evonik zufolge in attraktiven Wachstumsmärkten, etwa im Automobilbau, für Öl- und Gasleitungen und im 3D-Druck benötigt. Neben der am Standort Marl bereits bestehenden PA-12-Produktion sollen zusätzliche Anlagen für das Polymer und für seine Vorstufen entstehen. Der Anlagenkomplex soll Anfang 2021 in Betrieb gehen. Evonik erhofft sich von der Investition einen spürbaren Beitrag zur Erreichung des Margenziels und dauerhaft einen Cash Flow im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Projekt soll über vier Jahre im Rahmen des jährlichen Budgets für Wachstumsinvestitionen umgesetzt werden.

"Deutschland ist attraktiver Industriestandort"

"Wir planen die größte Investition von Evonik in Deutschland", sagt Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender von Evonik Industries. "Diese Investition passt perfekt zu unserer Strategie der konsequenten Ausrichtung auf Spezialchemie, denn Polyamid 12 ist als Hochleistungspolymer für spezielle Anwendungen ein wichtiger Teil unseres strategischen Wachstumskerns Smart Materials." Deutschland sei ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Industriestandort, fügt Kullmann hinzu: "Wir haben in Marl hervorragend ausgebildetes Fachpersonal und werden mit der Investition rund 150 Arbeitsplätze schaffen. Zudem können wir Synergien zu unserer bestehenden Infrastruktur optimal nutzen. Wir haben damit beste Voraussetzungen, um unsere Spezialitäten in alle Welt zu verkaufen."

Weltweit wächst der PA-12-Markt mit jährlich mehr als 5 % und damit deutlich über dem globalen Bruttosozialprodukt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...