Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten freundlich in den Handel am Donnerstag gestartet. Der SMI notiert allerdings wegen des Dividendenabgangs bei Roche leichter. Die Stimmung an den Märkten bleibt aber angesichts der Vorgaben aus den USA und dem grossen Verfall an den Terminbörsen am Freitag nervös. Für Impulse am heimischen Markt sorgen Jahresabschlüsse zahlreicher Unternehmen, darunter der SLI-Gesellschaften Dufry und Vifor.

Die Befürchtungen eines eskalierenden Handelsstreits der USA mit China laste weiter auf der Stimmung der Anleger, meinte ein Händler. Die Ernennung von Larry Kudlow zum neuen Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, der ins Lager der Protektionisten gezählt wird, gebe diesen Befürchtungen zusätzliche Nahrung. Unter Anlegern sei eine steigende Verkaufsbereitschaft auszumachen. Das Marktgeschehen dürfte somit weiterhin von Nervosität geprägt bleiben, so der Händler weiter.

Auch am heutigen Donnerstag werden wieder Daten aus den USA veröffentlicht, beispielsweise die Erstanträge bei der Arbeitslosenhilfe, der Empire State Index oder die Im- und Exportpreise für den Monat Februar.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,26% tiefer bei 8'846,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt dagegen 0,06% ...

