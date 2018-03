Johannes Hirsch (antea): "Mächtig was los derzeit!"","subHeadline":null,"teaser":"Johannes Hirsch erläutert die wichtigsten weltpolitischen Ereignisse und ihre jeweiligen Auswirkungen auf Märkte und Anlageklassen.","text":"Sehen Sie hier den Videokommenta

In der letzten Woche jährte sich der Anfang der derzeitigen Börsenhausse zum neunten Mal. Damit sucht die gegenwärtige Aufwärtsentwicklung an den Aktienmärkten in der Börsengeschichte ihresgleichen. Mitunter konnte man während der letzten Jahre des Öfteren hören, diese Hausse sei besonders ungeliebt, weil die Partizipation an ihr so gering sei. Tatsächlich beschleicht potentielle Anleger stets das mulmige Gefühl, einen Börsenanstieg zu verpassen.

Capital-Kolumne "Neun Jahre Aktienhausse" von Dr. Christoph Bruns (LOYS AG)