Nach dem Eon-Deal sollen bei Innogy 5000 Jobs wegfallen. Nun versucht Eon-CEO Teyssen die verunsicherte Belegschaft zu beruhigen.

In einer fast fünfminütigen Videobotschaft hat sich Eon-Chef Johannes Teyssen an die Innogy-Belegschaft gewandt. Betont freundlich, mit einem Lächeln auf den Lippen blickt er in die Kamera. Seinen zukünftigen Mitarbeitern versichert er: "Sie werden eine wichtige Rolle spielen."

Am Montagabend besiegelten Teyssen und RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ein 20 Milliarden Euro schweres Geschäft. Erstmals vereinbarten die langjährigen Rivalen freundschaftlich einen umfangreichen Tausch von Aktivitäten - und sind am Ende sogar gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden.

Eon übernimmt die 76,8-Prozent-Beteiligung, die RWE an der Grünstrom-Tochter Innogy hält. RWE bekommt im Gegenzug einen Anteil von 16,7 Prozent an Eon.

Fundamental umwälzen wird das Geschäft vor allem den Dritten im Bunde: Innogy. Das Unternehmen, das RWE erst vor zwei Jahren abgespalten hat, wird zerschlagen.

Entsprechend groß ist die Unruhe bei dem Newcomer. ...

