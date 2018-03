Zürich - Vifor Pharma hat das erste Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Die ehemalige Galenica war im vergangenen April in zwei unabhängige Geschäfte aufgeteilt worden. Beim Umsatz und EBITDA hat das Pharmaunternehmen die im Sommer erhöhte Prognose klar erfüllt und beide Kennzahlen um mehr als 10% gesteigert. Für 2018 stellt Vifor nun erneut ein deutliches Wachstum in Aussicht. Die Dividende soll zunächst auf dem Niveau von 2017 verharren.

Für 2017 weist Vifor laut Medienmitteilung vom Donnerstag einen Umsatz in Höhe von 1'342,1 Mio CHF aus, ein Plus von 15,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Gewinnseite weist Vifor beim EBITDA 280,4 Mio CHF aus (VJ 322,2 Mio). Berücksichtigt man die Kosten für die Lancierung und die Anlaufkosten für Veltassa in Höhe von 231,5 Mio im Jahr 2017 und 112,6 Mio CHF im Jahr 2016 nicht, erhöhte sich der EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 17,7% auf 511,8 Mio CHF.

Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 134,3 Mio CHF unter dem Vorjahreswert von 236,4 Mio. Unter dem Strich blieb 2017 ein Gewinn nach Minderheiten von 1'147,1 Mio CHF übrig. Im Vorjahreszeitraum lag er bei 237,0 Mio CHF.

Leicht über den Erwartungen



