Gegenwärtige Geschäftslage

97,8 % der befragten E-Handwerksunternehmen sehen ihre gegenwärtige Geschäftslage positiv. Fast drei Viertel (74,1 %) beurteilen die Lage als »gut«, die übrigen als »befriedigend«. Der Vergleichswert vom Frühjahr 2017 (96 % positiv) wurde damit noch einmal gesteigert. In den östlichen Bundesländern ist die Zufriedenheit noch ausgeprägter als im Westen: Während in den neuen Bundesländern 80,5 % mit »gut« votierten, waren dies in den alten Ländern 72,1 %. Die positive Grundstimmung führt auch zu einem neuen Allzeithoch beim bundesweiten Geschäftsklimaindex der E-Handwerke: Er liegt nun auf der Skala von null bis hundert bei 86 Punkten. In den vergangenen Jahren wurde der Wert kontinuierlich gesteigert.

Betriebliche Auslastung

Die Auslastung der Betriebe ist weiterhin hervorragend: 38,7 % können auf volle Auftragsbücher für mindestens die nächsten beiden Monate verweisen, mehr als die Hälfte von ihnen sogar über vier Monate. Weitere 25,8 % sind für die nächsten ein bis zwei Monate ausgelastet. Lediglich gut 11 % haben einen eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...