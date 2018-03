Batteriecontainer drängen in die Strommärkte weltweit. Mit Speicherkosten um 10,00 Cent pro Kilowattstunde entstehen immer neue Anwendungsfälle für Lithium-Ionen-Großspeicher. Vor allem in netztopografischen Insellagen entwickeln sich die Speichersysteme zur vierten Säule der Energieversorgung. Auf der Energy Storage Europe in Düsseldorf sind zahlreiche Projekte vorgestellt worden.Großbritannien, die Faröer Inseln und Goldminen in netzfernen Gebieten - die Reise durch die Speicherwelt wird immer vielfältiger. Wurden früher vor allem stark geförderte Pilotprojekte vorgestellt, gibt es nun immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...