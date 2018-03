Die Verbraucherschützer haben mit einem verbreiteten Fördermittel-Irrtum aufgeräumt. So gibt es nur keine Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen, wenn diese über einen Kredit des KfW-Programms "Energieeffizient bauen" mitfinanziert wird. In allen anderen Fällen fließt Solarförderung für den Strom, auch wenn KfW-Programme in Anspruch genommen werden.Die Verbraucherzentrale NRW hat am Donnerstag klar gestellt, dass Photovoltaik-Einspeisevergütung auch für Anlagen auf Effizienzhäusern gezahlt wird. Es sei ein "verbreiteter Fördermittel-Irrtum", dass für Solarstrom von kreditgeförderten Effizienzhäusern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...