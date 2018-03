In seinem ersten Jahr als eigenständiges Unternehmen hat Vifor Umsatz und EBITDA um jeweils mehr als 10% gesteigert. Zur Erinnerung: Die ehemalige Galenica war im vergangenen April in zwei unabhängige Geschäfte aufgeteilt worden. An den Zielen bis 2020 hält das Management fest. Zu diesen Zielen gehört, dass Vifor 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...