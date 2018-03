München - Was tun auf Reisen? Eine Antwort auf diese Frage liefert TripAdvisor mit seinem Trendreport: Beim Blick auf die Buchungsdaten von 2017 werden drei Trends deutlich, die sich bei globalen Reisenden herauskristallisieren.

"Unser Trendreport zeigt, was Reisen zum Erlebnis macht: Viele besuchen gerne die klassischen Sehenswürdigkeiten und das auf eine zeitsparende Weise mit Skip-the-Line-Tickets, ausserdem buchen sie immer öfters Erlebnisse wie Kochkurse, um die Stadt wie ein Einheimischer zu erfahren. Das deckt sich auch mit unserer aktuellen Umfrage: Fast die Hälfte der deutschsprachigen Reisenden (47%) schätzt es, durch lokale Tour-Veranstalter Einblicke in die einheimische Kultur zur entdecken. Fast jeder Dritte der Befragten möchte dadurch fundierte und bereichernde Reise-Erlebnisse erhalten", so Susanne Nguyen, Pressesprecher bei der Reise-Website TripAdvisor.

Drei Trends bei Touren, Ausflügen und Erlebnissen:

1. Besteller sind nach wie vor Tickets und Touren für klassische Wahrzeichen und Schauplätze

So gehören zu den meistgebuchten Erlebnissen der globalen Reisenden im Jahr 2017: ein Skip-the-line Ticket für die Vatikanischen Museen, dem Petersdom und die Sixtinische Kapelle sowie buchbare Angebote für die Sagrada Familia, den Eifelturm und das Empire State Building. Blickt man in das Ranking der deutschen Reisenden, bestätigt sich der Trend in leicht abgeschwächter Form: So zählen zu den Beststellern Tickets ohne Warteschlange für Das antike Rom, Gaudi's Casa Batlló in Barcelona sowie zum Mailänder Dom.

2. Heiss begehrt: Food-Touren, Kochkurse, historische und kulturelle Erlebnisse

Aber auch das Interesse der globalen Reisenden an Kulinarik und Kultur ist gross: Einige Attraktions-Kategorien verzeichneten ein sehr schnelles Wachstum ...

