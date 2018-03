First Cobalt hatte im November eine Kursexplosion von unter 0,50 Euro auf 1,034 Euro hingelegt und nach Gewinnmitnahmen einen erneuten Ausbruch nach oben produziert, der wieder in den Bereich um 1,00 Euro ging. Danach ging es aber bergab und die Aktie hält sich seit Anfang Februar mit nur einem Ausreißer nach unten im Bereich 0,65/0,70 Euro. Kobalt ist das neue Gold; mindestens findet man diese Formulierung in einigen Kommentaren über Kobalt-Aktien. ...

