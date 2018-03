Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.03.2018

Kursziel: CAD1,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty

Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and maintained his CAD 1.10 price target.

Abstract:

On Tuesday 13 March after the close of the market in Canada, Almonty

announced a ten year off-take agreement for the Sangdong mine in Korea. We

expect the average annual delivery to the off-take partner to be 210,000

MTU (metric tonne units = 10kg) of tungsten concentrate. By way of

comparison, we expect Almonty to deliver a total of 196,000 MTU in 2017/18

(year-end September) from its currently producing Los Santos and

Panasqueira mines. The off-take contract stipulates minimum revenue of

CAD500m. This effectively implies a floor price per MTU of USD183/MTU. The

spot MTU price is currently USD257/MTU and the contract has no upper

pricing limit. Cost at Sangdong including mining, financing and G&A will be

under USD150/MTU. The mine is scheduled to begin production in 2020 subject

to financing. In our view, the off-take agreement has removed the last

obstacle to financing of the mine, and we expect an announcement on this

issue in the near term. We maintain our Buy recommendation and price target

of CAD1.10.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries

Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,10.

Zusammenfassung:

Am Dienstag, 13. März, nach Börsenschluss in Kanada, kündigte Almonty eine

zehnjährige Abnahmevereinbarung für die Mine Sangdong in Korea an. Wir

gehen davon aus, dass die jährliche durchschnittliche Lieferung an den

Abnahmepartner 210.000 MTU (metrische Tonneneinheit = 10 kg)

Wolframkonzentrat betragen wird. Im Vergleich dazu erwarten wir, dass

Almonty von ihren derzeit fördernden Minen Los Santos und Panasqueira im

Geschäftsjahr 2017/18 (Ende September) insgesamt 196.000 MTU liefert. Der

Abnahmevertrag sieht einen Mindestumsatz von CAD500m vor. Dies bedeutet

effektiv einen Mindestpreis pro MTU von USD183/MTU. Der Spot-MTU-Preis

liegt derzeit bei USD257/MTU und der Kontrakt hat kein oberes Preislimit.

Die Kosten in Sangdong einschließlich Bergbau, Finanzierung und allgemeine

und Verwaltungskosten werden unter USD150/MTU liegen. Die Mine soll

vorbehaltlich der Finanzierung im Jahr 2020 die Produktion aufnehmen.

Unseres Erachtens hat das Abnahmeabkommen das letzte Hindernis für die

Finanzierung der Mine beseitigt, und wir erwarten in naher Zukunft eine

diesbezügliche Ankündigung. Wir halten an unserer Kaufempfehlung mit einem

Kursziel von CAD1,10 fest.

