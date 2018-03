Nach Erhebungen des Verbands sind im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Photovoltaik-Speicher hierzulande installiert worden. Für dieses Jahr wird erneut mit einem zweistelligen Wachstum gerechnet.Die Nachfrage nach privaten und gewerblichen Photovoltaik-Speichersystemen in Deutschland wächst. Im vergangenen Jahr sind mehr als 30.000 neue Photovoltaik-Speicher installiert worden, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Freitag mitteilte. Insgesamt seien damit hierzulande bereits mehr als 80.000 Speicher installiert. Das Marktvolumen habe sich in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. ...

