ProSiebenSat.1 Media: Crash auf der Agenda?

Die Aktie, der Pro Sieben AG führt, seit fast drei Jahren eine Korrektur aus, in deren Verlauf sich der Kursverlust in der Spitze bereits auf ca. 50 Prozent summiert hat. Das eigentlich Dramatische daran ist der Aspekt, daß sich diese Bewegung selbst als Teil einer viel größeren Korrektur versteht. Bedingt dadurch werden sich weiterführende drastische Kursverluste nicht vermeiden lassen. Selbst die für gewöhnlich positiv „denkende“ Software „Elwave“ sieht die Zukunft weniger rosig.Aktuell formt sich die große Welle () des seit fast zwanzig Jahren laufenden Triangles aus. Diese sich selbst dreiteilig () ausbildende () befindet sich in Welle () und damit in der finalen Phase. Dennoch wird sich das aktuelle Niveau nicht behaupten können.

Wie im Chart dargestellt erwarte ich den Abverkauf bis zur-Unterstützung bei. Der bereits absolvierte Bruch desRetracements beiist ein sehr sicheres Anzeichen auf diesen Verlauf.

Die sich aktuell ausbildende kleine Welle () läßt die Aktie kurzzeitig noch einmal leicht steigen. Das Ziel dieser Minirallye liegt auf demRetracement (), maximal beiRetracement). Erst ein signifikanter Sprung über die-Linie () würde eine gewisse Aufhellung der mittelfristigen Avancen einleiten können, mehr auch nicht.

Die Betonung liegt dabei auf der Mittelfristigkeit. Eine grundlegende Trendwende kann ich dem Chart nicht ablesen. Dazu ist diese Konstellation nicht geschaffen. Auch wenn ich keinen Crash erkennen kann, wird sich die Korrektur bis in den Bereich um 15 € hinein fortsetzen. Erst dann ist von einer grundlegenden Verbesserung auszugehen.

Fazit:

Die Aktie von Pro Sieben befindet sich tief im Korrekturmodus. Diese Aussage betrifft selbst den äußerst langfristigen Bereich. Ein für den langen Horizont geltendes Kaufsignal ist demzufolge auf lange Sicht nicht zu erwarten. Erst oberhalb von 36.83 € (0.76 Retracement) entsteht ein kleineres Kaufsignal. Zur Absicherung Ihrer Positionen sollten Sie auf das 1.62 Retracement bei 20.03 € zurückgreifen.

Henrik Becker