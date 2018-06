London (ots/PRNewswire) -



Die ETH Zürich schafft es in der neuesten Ausgabe der weltweit

meistgelesenen, internationalen Rankings auf Platz sieben. QS

Quacquarelli Symonds veröffentlicht die 15. Auflage der QS World

University Rankings, die weltweit als wichtige Informationsquelle zur

Studienwahl dienen. Die führende Universität der Schweiz sichert sich

ihre bisher beste Position, war sie im Vorjahr noch auf Platz zehn.

Damit ist die ETH Zürich zudem die beste Universität

Kontinentaleuropas.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University

_Rankings_Logo.jpg )









QS World University Ranking 2019: Schweiz

2019 2018 Name der

Hochschule

ETH Zurich

(Swiss Federal

7 10 Institute

of Technology)

Ecole

Polytechnique Fédérale de

22 12 Lausanne

(EPFL)

78 73= University

of Zurich

108 98= University

of Geneva

139 167 University

of Bern

149= 146 University

of Lausanne

160= 149= University

of Basel

375 372 University

of St Gallen (HSG)

601-650 501-550 Université

de Fribourg

(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018

https://www.topuniversities.com/. All rights

reserved.



Schweiz - Wichtigste Ergebnisse:



- Insgesamt erzielt die ETH Zürich ein Ergebnis von 95,3/100. In

fünf

der sechs Faktoren, die QS für die Erstellung des Rankings

verwendet, ist die Universität unter den besten 50.

- Besonders im Bereich Forschung sticht die ETH Zürich hervor. Sie

erreicht 98,7/100 für Citations per Faculty, welches die

Forschungswirkung einer Hochschule untersucht. Nur 14 Universitäten

erreichen ein noch höheres Ergebnis.

- Neun Schweizer Universitäten sind dem Ranking vertreten. Fünf

dieser sind unter den ersten 100 für den Faktor Citations per

Faculty und unterstreichen damit das florierende Forschungssystem

der Schweiz.

- Von den neun gelisteten Schweizer Universitäten sind sieben in den

Top 200. Zwei verbessern in diesem Jahr ihre Position, während

sieben an Boden verlieren.

- Den größten Abstieg erfährt die EPFL Lausanne von Platz 22 nun auf

Rang zwölf. Erstmals seit 2012 ist die Universität nicht mehr in

den Top 20 vertreten.

- Jedoch bleibt die EPFL Lausanne eine der weltweit besten

Forschungseinrichtungen und erreicht Rang 14 im Bereich Citations

per Faculty. Auch ist sie eine der internationalsten Universitäten

und erzielt volle 100/100 für International Student Ration und

International Faculty Ratio.









Swiss Universities: Forschungsergebnisse

Name der Hochschule Citations per Faculty Ergebnis Citations

Per Faculty Global Rang

ETH Zurich (Swiss

Federal Institute of

Technology) 98.7

15

Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne

(EPFL) 98.9

14

University of Zurich 31.8

410

University of Geneva 75.0

79

University of Bern 88.1

43

University of

Lausanne 44.2

287

University of Basel 92.0

30

University of St

Gallen (HSG) 33.4

381

Université de

Fribourg 49.7

235





(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018

https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.



Weltweite Ergebnisse:



Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) führt bereits zum

siebten Mal in Folge das weltweite Ranking an. Insgesamt listen die

QS World University Rankings 1.000 Universitäten aus 85 Ländern. Die

Webseite http://www.TopUniversities.com wird in diesem Jahr über 65

Millionen Mal aufgerufen.



- Erstmals seit QS die Rankings 2004 selbst veröffentlicht gibt es

in

Großbritannien einen neuen Spitzenreiter. Die University of Oxford

(Rang fünf) überholt ihren Rivalen, die University of Cambridge

(Rang sechs).

- Sowohl Großbritannien als auch die USA stabilisieren ihre Leistung

in den Rankings und verzeichnen etwas mehr Verbesserungen als

Rückfälle.

- Die zwei besten Universitäten Asiens befinden sich wieder in

Singapur. Die National University of Singapore holt sich die

kontinentale Vorherrschaft zurück und erreicht Platz elf. Die

Nanyang Technological University belegt Platz zwölf. Die Tsinghua

University erreicht als erste chinesische Universität die Top 20.

- Die Australian National University, bisher einziger Vertretet des

Kontinents in den Top 20, fällt auf Rang 24 zurück.









QS World University Rankings 2019: Top 20

2019 2018 Name der Hochschule

Land

Massachusetts Institute

1 1 of Technology (MIT)

United States

2 2 Stanford University

United States

3 3 Harvard University

United States

California Institute of

4 4 Technology (Caltech)

United States

5 6 University of Oxford

United Kingdom

6 5 University of Cambridge

United Kingdom

ETH Zurich (Swiss

Federal Institute of

7 10 Technology)

Switzerland

8 8 Imperial College London

United Kingdom

9 9 University of Chicago

United States

UCL (University College

10 7 London)

United Kingdom

National University of

11 15 Singapore (NUS)

Singapore

Nanyang Technological

12 11 University (NTU)

Singapore

13 13 Princeton University

United States

14 14 Cornell University

United States

15 16 Yale University

United States

16 18 Columbia University

United States

17 25 Tsinghua University

China

18 23= University of Edinburgh

United Kingdom

University of

19 19 Pennsylvania

United States

20 21= University of Michigan

United States

(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018

https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.



Originaltext: QS Quacquarelli Symonds Ltd

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100018548

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100018548.rss2



Pressekontakt:

Head of Public Relations

QS Quacquarelli Symonds

imona@qs.com

pressoffice@qs.com

@QS_pressoffice

+ 44(0)-7880-620-856