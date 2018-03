Zürich (awp) - Beim Asset Manager GAM kommt es zu einem Neuzugang im Verwaltungsrat. An der kommenden Generalversammlung vom 26. April 2018 soll Monika Maechler als neues Mitglied in das Gremium gewählt werden, wie GAM am Freitagabend bekannt gibt. Maechler ist Mitglied des Verwaltungsrats der Zürich-Versicherungsgruppe ...

