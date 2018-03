Liebe Leser,

Tesla erhöht in den USA offenbar die Gebühren für die "Supercharger": Dies berichtete unter anderem das Branchenportal "electrive.net". So habe der Autobauer überraschend und ohne Vorankündigung in einigen US-Bundesstaaten die Preise für das Aufladen von E-Fahrzeugen an den Schnellladestationen angehoben.

Deutlicher Anstieg

Insgesamt soll sich der Anstieg durchschnittlich auf 20 bis 40 Prozent belaufen. In einigen Fällen haben sich die Tarife gar verdoppelt, ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...