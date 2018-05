Preisanstieg bei Bestandshäusern besonders deutlich

Im April 2018 zogen die Preise nach November 2017 erstmals wieder in allen drei Teilsegmenten des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) gleichzeitig an. Dabei fiel der Anstieg bei Bestandshäusern mit einem Plus von 2,64 Prozent besonders deutlich aus. Dies teilte der Finanzierungsmarktplatz EUROPACE mit.

Stärker hatte sich der Index für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser laut EUROPACE-Angaben zuletzt im Juni 2010 entwickelt (+ 2,72 Prozent). Die Indizes für Neubauhäuser und Wohnungen nahmen mit einem Plus von 0,70 bzw. 1,27 Prozent vergleichsweise gemäßigter zu, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...