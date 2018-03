Schnee und Eis haben am Samstag bei der Bahn für Chaos gesorgt. Betroffen waren insbesondere Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Zahlreiche Züge fielen aus, der Leipziger Hauptbahnhof wurde vorübergehend komplett gesperrt. Grund sollen unter anderem zugefrorene Weichen gewesen sein. Das Personal in den Bahnhöfen war überfordert und konnte vielfach keine Auskunft geben, in der Bahn-App wurden kontinuierlich Verbindungen angezeigt, die es nicht gab. Während auf der Internetseite am Samstagmittag der Hinweis "Aktuell liegen uns keine Meldungen für den Fernverkehr vor" prankte, fiel in Halle (Saale) ein Fernverkehrszug nach dem anderen aus.

Im Großraum Hamburg strapazierte unterdessen eine Oberleitungsstörung die Nerven der Fahrgäste. Auch hier kam es zu Verspätungen und Zugausfällen.