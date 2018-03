Auch wenn es nicht immer so wirkt: Die Menschen sind im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte messbar schlauer geworden. Doch wie aussagekräftig IQ-Tests sind, ist unter Forschern stark umstritten.

Im November 1984 erhielt James Flynn ein Paket, das eine lange Reise hinter sich hatte. Gut 20 Jahre zuvor war der gebürtige Amerikaner nach Neuseeland ausgewandert, nun lehrte er als Sozialwissenschaftler an der Universität von Otago. Eines Tages fiel sein Augenmerk auf alte IQ-Tests. Und er nahm sich vor, so viele historische Datensätze wie möglich auszuwerten.

Also rief er Forscher dazu auf, solche Daten mit ihm zu teilen. Und Kollegen, die 18.000 Kilometer entfernt arbeiteten, waren seinem Aufruf gefolgt: Wissenschaftler aus Utrecht hatten ihm die Ergebnisse ihrer Intelligenztests geschickt, die zwei Generationen von 18-ja¨hrigen Niederländern absolviert hatten. Eine Testreihe stammte aus den Achtzigerjahren, die andere aus den Fünfzigern. Als Flynn die Daten analysierte, war er perplex: Die Ergebnisse aus den Achtzigern waren deutlich besser. Zufall?

In den darauffolgenden Jahren sammelte Flynn die Ergebnisse von Intelligenztests aus fast 30 Ländern - aus Europa und Asien, aus Amerika und Afrika. Das Resultat war immer gleich: Jedes Jahr stiegen die weltweiten Intelligenzquotienten um 0,3 Punkte, ein Plus von immerhin drei Punkten pro Dekade. So wie es schien, wurde die Menschheit immer intelligenter. Ein Phänomen, das inzwischen den Namen seines Entdeckers trägt: Flynn-Effekt.

Intelligenztests sind seit jeher umstritten. Und das nicht nur, weil die Testpersonen dort überwiegend verbales und mathematisches Verständnis zeigen müssen. Sondern vor allem deswegen, weil am Ende aus den erreichten ...

