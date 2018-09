SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat sich kritisch über das Vorhaben des Energiekonzerns RWE geäußert, im Hambacher Forst für den Braunkohle-Abbau zu roden. "Ich kann nur sagen, RWE hat ein Recht, aber nicht immer, wenn man ein Recht hat, ist die Durchsetzung dieses Rechts vielleicht die klügste Maßnahme", sagte Miersch am Freitag in Berlin. Es gebe derzeit "die unterschiedlichsten Gespräche" und er hoffe auf eine Lösung, die die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs nicht sprenge.

Die umstrittene Abholzung des alten Waldes in Nordrhein-Westfalen ist offiziell kein Thema in der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", die bis Ende des Jahres einen Fahrplan für den deutschen Kohleausstieg vorlegen soll. Aber man müsse "zur Kenntnis nehmen, dass das natürlich an den Emotionen rührt", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Umweltschutzorganisation BUND hat angedroht, die Kommission zu verlassen, wenn RWE wie geplant im Herbst mit der Rodung beginnt. Ein breiter gesellschaftlicher Konsens für den Ausstieg aus dem Kohlestrom, den die Kommission herstellen soll, wäre dann gefährdet. RWE sagt, die Bäume müssten gefällt werden, um den Kohlenachschub für Kraftwerke zu sichern. Dagegen gibt es heftige Proteste./ted/DP/men

