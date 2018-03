Liebe Leser,

BASF ist an der Börse seit Jahresbeginn zunehmen unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 9 Prozent an Wert verloren. Jetzt könne es aber bald zu einer Erholungsbewegung kommen. Davon geht zumindest der Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan aus. In einer aktuellen Studie sieht er die Aktie von BASF als taktischen Kauf für eine Phase der Erholung.

Seine fundamentale Einschätzung ändert der Börsenexperte aber nicht und stuft das Papier weiterhin ... (Robert Sasse)

