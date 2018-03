Liebe Leser,

in den ersten 9 Monaten 2017 verzeichnete Ahlers einen Umsatzrückgang um 2,6% auf 179,7 Mio €. Damit scheint das Unternehmen den Negativtrend beim Umsatz im dritten Jahr in Folge fortzusetzen. Der Gewinn sank, verglichen zum Vorjahreszeitraum um 19,6% auf 4,1 Mio €. Das Unternehmen leidet immer noch unter der späten Integration des Onlinehandels. Ahlers scheint hier endlich die Trendwende zu schaffen. Das Umsatzwachstum im Onlinehandel betrug in den ersten 9 Monaten 2017 immerhin ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...