Liebe Leser,

Volkswagen hat - für die Vorzugsaktie - in der abgelaufenen Woche tolle Ergebnisse gebracht. Die Aktie legte gleich um mehr als 3 % zu und ist damit der vorherrschenden Angst entgegengetreten. Der Wert ist demnach nun in der Lage, schnell wieder in den charttechnischen Aufwärtstrend zurückzukommen, meinen die Spezialisten. Die Aktie ist nach Auffassung der Charttechniker dem Abgleiten in den Abwärtstrend von der Schippe gesprungen. Oberhalb der Unterstützung bei 150 Euro gelang ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...