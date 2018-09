Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Lastwagenhersteller Navistar hat den Gewinn im dritten Geschäftsquartal deutlicher gesteigert als erwartet und sich etwas optimistischer für das Geschäftsjahr 2017/18 geäußert. Zudem gab CEO Troy Clarke einen zuversichtlichen Ausblick auf das kommende Jahr. Zum Handelsstart in den USA kletterte die Aktie daraufhin um knapp 2 Prozent.

In den drei Monaten per Ende Juli steigerte das Unternehmen, an dem die Volkswagen AG beteiligt ist, den Umsatz um 18 Prozent auf 2,61 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg den Angaben der Navistar International Corp zufolge auf 170 Millionen von 37 Millionen Dollar. Je Aktie verdiente der US-Hersteller 1,71 nach 0,38 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten Navistar nur einen Gewinn je Anteil von 0,90 Dollar zugetraut, der Umsatz wurde mit 2,64 Milliarden Dollar allerdings etwas höher erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Navistar nun mit einem Umsatz von 10,1 Milliarden bis 10,4 Milliarden Dollar. Bisher hatte das Unternehmen 9,75 Milliarden bis 10,25 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Navistar-CEO Troy Clarke geht davon aus, dass sich die starke Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in das kommende Jahr fortsetzen werde. "Wir sind optimistisch für 2019 und glauben, dass es vergleichbar zu 2018 verlaufen wird", sagte der Manager zu Analysten.

