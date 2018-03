Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat nun in der abgelaufenen Woche eine überraschende Stärke gezeigt. Wenn es gut geht, dann sind Kursgewinne von 15 % bis 20% möglich, meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Kursverläufe. Darauf sollten Investoren achten. Kurz: Die Aktie hat im Wochenverlauf zwar 1,5 % verloren und ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sieht es gar nicht so schlecht aus, heißt es. Die Aktie habe eine kleine innere Stärke demonstriert. Die Werte sind ... (Frank Holbaum)

