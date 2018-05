Die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank haben momentan einen extrem schlechten Lauf. Sind das Kaufkurse? Schauen wir zunächst auf die Deutsche Bank. Die Hauptversammlung bot gestern einen großen Schwall an Infos. Vor allem ging es dabei um Automatisierung, Kostensenkungen und Entlassungen. Die 800 Millionen Euro für Abfindungszahlungen, die hierdurch noch dieses Jahr anfallen sollen, brachten gestern den Kurs der Deutsche Bank-Aktie zum Abrutschen. Heute reagiert sie nur mit +0,2%.

Doch wenn man mal darüber nachdenkt nur aus Sicht des Börseninvestors: Die Kosten sinken, und angeblich wird diese selbe Bankleistung nach den Entlassungen automatisiert erbracht. Also sollten die verkündeten umfassenden Maßnahmen doch langfristig positiv für die Bank wirken? Ist die Aktie inzwischen genug gefallen, und bietet nun Luft nach oben, wenn man an die Anstrengungen bezüglich sinkender Kosten denkt? Noch sind es nur Ankündigungen. Ob der neue Chef Christian Sewing die Deutsche Bank auch wirklich strukturell in die Gewinnzone bringen kann (10% angepeilte Rendite laut gestriger Aussage), muss er erst noch beweisen.

Vor der HV lag die Aktie am Mittwoch Abend noch bei 10,90 Euro, jetzt sind es 10,41 Euro. ...

