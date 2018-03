Wer ein neues Iphone X besitzt, kann sein Handy mit Hilfe des Gesichtscanners schon entsperren. Auch die Autos der Zukunft beinhalten 3-D-Sensorik, und zwar beim autonomen Fahren. All diese Techniken entwickelt Aixtron und beeinflussen daher auch den Aktienkurs des Unternehmens. Denn die Nachfrage nach diesen Technologien ist sehr hoch und steigt in Zukunft auch noch weiter. Nach dem Aixtron schon in 2017 seine Aufträge um 39 Prozent erhöht hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...