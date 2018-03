Auch eine etwas "schwammige" EBITDA-Prognose "in Höhe von 33 Mio. € bis 43 Mio. €" für das Gesamtjahr 2018 kann den Kursanstieg der RIB Software Aktie am Freitag nicht bremsen. Die Aktie beendete den Handel auf Allzeithoch bei 35,40 Euro. Des Weiteren gab das Unternehmen "den zweiten Phase-II-Auftrag in Q1 2018" des "RIB US/Australia Team" bekannt. Außerdem wurde RIB SE von der Munich Strategy Group geadelt und wird in 2018 in die "Hall of Fame" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...