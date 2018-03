Im ersten Sonntagsspiel des 27. Spieltags der Bundesliga hat Borussia Dortmund 1:0 gegen Hannover 96 gewonnen. Damit können die Dortmunder den Anschluss an den Tabellenzweiten Schalke 04 halten.

Hannover steht auf Rang 13. Michy Batshuayi brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Weil der BVB im ersten Durchgang die bessere Mannschaft war, ging die Pausenführung auch in Ordnung. In der zweiten Hälfte wurde Hannover stärker, während Dortmund etwas nachließ. Weil die Gäste aber mehr riskierten, hatten die Borussen auch mehr Räume.

Gute Chancen auf beiden Seiten sorgten aber nicht für weitere Treffer. Am 28. Spieltag trifft Dortmund im Top-Spiel auf die Bayern, Hannover spielt gegen Leipzig.