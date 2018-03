Die Rewe Group plant eine weitreichende Erweiterung ihrer Logistikkapazitäten bis 2025. Dies teilte Frank Wiemer, im Rewe Group-Vorstand unter anderem zuständig für Logistik, am Freitag in Köln mit. Foto © Rewe Group "Das dynamische Wachstum unseres Lebensmittelgeschäfts erfordert zusätzliche Läger in ganz Deutschland", sagte Wiemer....

Den vollständigen Artikel lesen ...