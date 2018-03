Verbände, die Konzerne wie Apple oder Walmart vertreten, befürchten durch Trumps Vorhaben negative "Kettenreaktionen" für die US-Wirtschaft und Verbraucher.

In einem Brief an US-Präsident Donald Trump haben 45 amerikanische Wirtschaftsverbände vor der Verhängung von Strafzöllen gegen China gewarnt. Zu den Unterzeichnern gehören die Vertreterverbände der größten Konzerne des Landes wie Apple, IBM, Nike, Walmart und Googles Mutterkonzern Alphabet.

Die Zölle könnten eine "Kettenreaktion von negativen Konsequenzen für die US-Wirtschaft auslösen und Vergeltungsmaßnahmen provozieren; die Exporte von Landwirtschaft, Waren und Dienstleistungen beeinträchtigen; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...