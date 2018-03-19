GOLDMAN HEBT UNILEVER NV AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 46 (45) EURGOLDMAN HEBT UNILEVER PLC AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 4000 (3900) PENCEJEFFERIES HEBT ASTRAZENECA AUF 'BUY' (HOLD) JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SENVION AUF 9,00 (10,50) EUR - 'NEUTRAL' ALPHAVALUE HEBT AXEL SPRINGER AUF 'REDUCE' (SELL) - KURSZIEL 67,40 (60,50) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 106 (111) EURO - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 13,50 (18,30) EUR - 'HOLD' JPMORGAN HEBT MUNICH RE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 35 (33) EUR - 'OUTPERFORM' MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 30,60 (30,15) EUR - 'EQUAL-WEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...Den vollständigen Artikel lesen ...