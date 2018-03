Der Verkaufsdruck rund um die europäische Währung nimmt zum Beginn der Woche zu und zieht so den EUR/USD zur 1,2265/60 nach unten. EUR/USD Aufmerksamkeit liegt auf G-20, EZB Rede Das Paar baut seine Abwärtsbewegung am Montag aus und während die Gebote gegenüber dem Greenback zunehmen, fällt der Kurs den 4. Tag in Folge. Mit dem Bruch der wichtigen ...

