ThyssenKrupp beschäftigt sich derzeit mit einer Technik, welche den Lebensmittelmarkt gehörig aufmischen könnte. Die Hochdruckpasteurisierung soll es künftig erlauben, Lebensmittel ohne die Verwendung von Hitze oder Additiven über lange Zeiträume haltbar zu machen. Das Verfahren soll auf der Lebensmittelmesse Anuga in Köln in Kürze genauer vorgestellt werden. Zum Einsatz kommen Hochdruckpumpen, welche Lebensmittel in einem speziellen Behälter mit 6.000 Bar belasten.

