Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf das effiziente Mining von Krypto-Währungen, gibt die Veröffentlichung seines Whitepapers für seine Kryptowährung Bytemine bekannt. Der Bytemine-Token ist einer der ersten hybriden Airdrops. Die einzigartigen Kombinationen aus Betriebseffizienz, Token-Erstellung und Spitzentechnologie eröffnen einen neuen Weg für eine sicherere und zuverlässigere Infrastruktur für das Krypto-Mining. Das Whitepaper finden Sie auf der Bytemine-Website: www.bytemine.io; Es wird fortlaufend aktualisiert, sofern dies nötig ist. "Wir sind an einem Wendepunkt im Ecosystem unserer Finanzmärkte und sozial nachhaltigen Geschäftspraktiken", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Unser Fokus liegt auf der Schaffung einer langfristigen Lösung, die mehr Stabilität für das Krypto-Mining mit weniger natürlichen Ressourcen ermöglicht und gleichzeitig eine aggressive Wachstumsagenda für unsere Aktionäre und die Kryptowährungsbranche insgesamt vorantreibt." In seinem Whitepaper beschreibt Stockholm IT Ventures das vielfältige Geschäftsmodell des Unternehmens, das seine Vision als globaler Marktführer im Bereich des mit 100% Öko-Stroms betriebenen Krypto-Minings vorantreiben wird. Es umfasst drei Einnahmequellen zur Steigerung des Shareholder Values sowie für Anleger, die die Vorteile blockchain-gesicherter Umgebungen mit der Stabilität traditionellerer Anlagen wie Rohstoffe nutzen möchten. Dazu gehören: Cryptotech BTC Mining, Hosted Mining, BTC- und Alt Coins sowie Commodity Coins. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und modernste Technologien, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665469 19.03.2018

