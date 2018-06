Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt die Details zur Veröffentlichung des neuen Whitepapers für den Bytemine (BYTM) Token bekannt. Das Whitepaper wird heute um 19:00 CEST auf der Bytemine-Webseite www.bytemine.com veröffentlicht. Auf Telegram ist die Information auf https://t.me/bytemine zu verfolgen. "Wir sind begeistert und hoffen, dass dieses Whitepaper zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, damit unsere Bytemine-Token nicht nur durch das Bitcoin-Mining, sondern auch durch eine Reihe von weiteren Aktivitäten in Kryptowährungen und -operationen profitieren werden", sagte Anthony Norman, CEO, Stockholm IT Ventures und Bytemine. "Ich glaube, dass der wirkliche Durchbruch dieser neuen Technologie noch nicht von den Medien und der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die wirkliche Revolution und der darauffolgende Wandel wird bedeutender sein, als die Öffnung des Internets für das breite Publikum vor fast 3 Jahrzehnten. Wir verändern die kleinsten gemeinsamen Nenner in der Gesellschaft - Besitz und Geld. Im Fall von SITV sind wir natürlich bestrebt, die Rentabilität für unsere Aktionäre zu maximieren. Aber wir wollen auch etwas schaffen, das langfristig tragfähig ist, und genau das haben wir hier gemacht." Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie. Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 01.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691757 01.06.2018 CET/CEST

