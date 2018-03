Kaum ist der Bayer-Ableger Covestro im DAX angekommen (für den Werkstoffhersteller musste ProSiebenSat.1 Media seinen Platz im deutschen Leitindex räumen), geht es auch schon abwärts. Damit setzt sich allerdings nur der vorherrschende Trend fort, der sich seit den beiden Tops im Januar bzw. Februar etabliert hat. In der Charttechnik spricht man in solchen Fällen von einem Doppeltop, das gemeinhin als bearishe Umkehrformation gilt. Für Covestro könnte der Aufstieg in die erste Liga daher mit einem klassischen Fehlstart beginnen, denn das Abwärtspotenzial ist - rein rechnerisch zumindest - nicht unerheblich:

Den vollständigen Artikel lesen ...