Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seiner Wiederwahl gratuliert. Er wünsche Putin für seine neue Amtszeit "eine glückliche Hand", so Steinmeier am Montag.

Die bilateralen Beziehungen der beiden Länder seien traditionell eng und bauten auf einer breiten und festen Grundlage auf. "Eine gute und dichte Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland haben wir stets als eine wichtige Stütze für die gemeinsamen europäischen Bemühungen verstanden, nach dem Ende des Kalten Krieges eine dauerhafte, kooperative Friedensordnung auf unserem Kontinent zu schaffen und zu festigen", schreibt Steinmeier. Von diesem Ziel sei man heute "beunruhigend weit entfernt". Misstrauen, Aufrüstung und ein Klima der Unsicherheit würden zur Instabilität beitragen.

"Ich hoffe und wünsche, dass es gelingen wird, der Entfremdung auf unserem Kontinent und zwischen den Menschen in Russland und Deutschland entgegenzuwirken, und dass Sie Ihre neue Amtszeit hierfür nutzen", schreibt der Bundespräsident. "Den Dialog hierzu sollten wir in vertrauensvollem Rahmen fortsetzen." Putin hatte die Präsidentenwahl in Russland am Sonntag mit mehr als 76 Prozent der Stimmen gewonnen.