Zwei Container-Speichersysteme des US-Anbieters sollen bei BASF in Deutschland installiert werden. Die erste Lieferung nach Europa ist für den Sommer geplant.ESS Inc. wird zwei seiner Redox-Flow-Batterien mit 50 Kilowatt/400 Kilowattstunden an BASF in Deutschland liefern. Es sei die erste Installation der Speichercontainer in Europa, teilte der US-Anbieter anlässlich der Energy Storage Europe in Düsseldorf vergangene Woche mit. "Wir sind glücklich, einen Auftrag von einem Unternehmen wie BASF erhalten zu haben und damit unseren Fußabdruck auf den europäischen Markt zu etablieren", erklärte Craig ...

