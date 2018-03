Kurz vor dem Webinar am 27. März, in dem Jinko Solar Einblick in seine Entwicklungsstrategien geben wird, berichtet Andrea Viaro, Leiter des technischen Service Europa bei Jinko Solar, über die neue Halbzellen-Serie, die Vorteile von Multi-Busbars und bifazialen Modulen sowie über weitere anstehende Innovationen bei dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller in einem Interview.pv magazine: Durch die Teilung von Solarzellen in zwei Hälften und ihre Anordnung im Standard-Modulformat erreicht die neue HC-Serie von Jinko Solar eine Leistungssteigerung von fünf bis zehn Watt bei leicht erhöhten Kosten. ...

