Das Photovoltaik-Unternehmen aus Kirchdorf will das Schutzschirmverfahren, das nach dem deutschen Insolvenzrecht seit 2012 möglich ist, bis zum Sommer abschließen. Der Geschäftsbetrieb soll in vollem Umfang fortgesetzt werden.Die Schletter GmbH hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Mühldorf beantragt. Damit solle die 2016 begonnene Restrukturierung abgeschlossen werden, teilte das Photovoltaik-Unternehmen aus Kirchdorf am Montag mit. Das Gericht sei dem Antrag gefolgt. Schletter hoffe, dass das dieses sogenannte Schutzschirmverfahren bereits im Sommer möglichst wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...